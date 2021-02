A Bisceglie raccolta firme contro propaganda e diffusione messaggi inneggianti fascismo e nazismo

Anche presso gli uffici del Comune di Bisceglie è attiva la raccolta firme per il progetto di legge d’iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

Per firmare occorre recarsi all’ufficio demografico in via prof. Mauro Terlizzi n. 20 e compilare il modulo. La raccolta firme è stata annunciata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 ottobre.

Gli uffici osserveranno saranno aperti al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09:00 alle 11:00 e martedì dalle 15:00 alle 16:30.

Termine ultimo per firmare il 31 marzo 2021.