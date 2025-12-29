Quasi 1,5 milioni di euro per la riqualificazione del Molo di Levante del porto di Bisceglie

Un investimento per il futuro del porto di Bisceglie: la Regione Puglia ha finanziato il progetto presentato dal Comune per la riqualificazione del Molo di Levante, destinando quasi 1,5 milioni di euro nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021–2027, dedicato al potenziamento delle infrastrutture dei porti pescherecci. Il contributo pubblico complessivo ammonta a 1.433.331,31 euro.

L’intervento interesserà il braccio di levante dello scalo e prevede una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a risolvere criticità strutturali e operative. Tra le opere in programma figurano il rifacimento della pavimentazione con basole in pietra di Trani, il miglioramento dell’illuminazione, l’adeguamento degli arredi di banchina con nuove bitte di ormeggio e parabordi, oltre al potenziamento degli impianti elettrici, dei sistemi di sicurezza e della videosorveglianza. Previsti anche interventi dedicati al decoro e alla tutela ambientale, con l’installazione di attrezzature per il conferimento differenziato dei rifiuti.

«Questo finanziamento rappresenta un risultato di grande rilievo per l’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Angelantonio Angarano – che negli anni ha sempre dimostrato attenzione e vicinanza al comparto ittico. L’ammodernamento del Molo di Levante consentirà di migliorare sicurezza, servizi e decoro del porto, valorizzando il lavoro dei pescatori e rafforzando un settore che è parte integrante dell’identità e della tradizione di Bisceglie».