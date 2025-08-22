I consiglieri comunali di opposizione Giorgia Preziosa, Gianni Casella, Paolo Ruggieri, Mimmo Spina e Francesco Spina, questa mattina hanno presentato una mozione consiliare che dovrà essere votata nel primo consiglio comunale utile, al fine di risolvere definitivamente ogni pendenza con l’Istituto Quarto di Palo e di scongiurare ulteriori sospensioni del servizio.
L’opposizione, unita, chiede di risolvere definitivamente la questione del trasporto di persone disabili finalizzato a terapie riabilitative, per dare la giusta serenità alle famiglie dei cittadini fruitori del servizio.
I consiglieri comunali chiedono:
- La proposta di deliberazione di consiglio comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio verso l’Istituto Quarto di palo con sede in Andria al fine di definire ed estinguere totalmente l’intera posizione debitoria emersa e maturata verso lo stesso da parte del Comune di Bisceglie fino all’anno in corso.
- Ogni atto necessario e propedeutico all’inserimento negli atti di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2026-2028 dello stanziamento e previsione dell’onere relativo alla quota parte gravante sul Comune di Bisceglie per la copertura del servizio trasporti in oggetto.