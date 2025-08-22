Quarto di Palo, opposizione presenta una mozione consiliare

I consiglieri comunali di opposizione Giorgia Preziosa, Gianni Casella, Paolo Ruggieri, Mimmo Spina e Francesco Spina, questa mattina hanno presentato una mozione consiliare che dovrà essere votata nel primo consiglio comunale utile, al fine di risolvere definitivamente ogni pendenza con l’Istituto Quarto di Palo e di scongiurare ulteriori sospensioni del servizio.

L’opposizione, unita, chiede di risolvere definitivamente la questione del trasporto di persone disabili finalizzato a terapie riabilitative, per dare la giusta serenità alle famiglie dei cittadini fruitori del servizio.

I consiglieri comunali chiedono: