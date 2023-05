Quartiere San Pietro, Spina: “Gravissimo stato di degrado e abbandono”

“Gravissimo stato di degrado e abbandono. Durante l’incontro di ieri, i residenti del quartiere hanno dichiarato di essere indignati e arrabbiati per lo stato di abbandono in cui vivono da 5 anni. L’incontro con i residenti di San Pietro, in piazza Salvo D’Acquisto, ha fatto emergere infatti, come d’altra parte in tutti gli altri quartieri, le drammatiche condizioni degli spazi pubblici e delle strutture comunali della zona”. Lo afferma il candidato sindaco Francesco Spina.

“Angarano e la sua giunta hanno praticamente distrutto tutto ciò che era stato realizzato dalla precedente Amministrazione. Chiuse completamente le strutture sportive (campi di calcetto) di via La Malfa e la piscina comunale, chiuso il teatro don Luigi Sturzo, chiuso il centro diurno per anziani, in via di chiusura l’asilo nido Montessori”.

“La piazza Salvo D’Acquisto con erbacce altissime e animaletti e insetti dovunque, con i bambini che non possono sostarvi. La fontana mal funzionante e i marciapiedi tutti rotti. I residenti hanno partecipato numerosi all’incontro e hanno denunciato che sono costretti a fare loro stessi dei lavori di pulizia e manutenzione dell’unica piazza della zona al posto del comune – sostiene Spina – pur pagando regolarmente le tasse come tutti i cittadini. Gli alberi non vengono potati da quando c’era l’amministrazione Spina. L’amministrazione Angarano per loro è stato un vero e proprio incubo durato 5 anni. Ho garantito ai cittadini di San Pietro che presto riapriremo tutte le strutture chiuse e già dalla settimana prossima provvederemo a ripulire il quartiere da erbacce e insetti”.