Quagliarella: “Bisceglie, un appello urgente per un cambiamento radicale nel turismo”

“Bisceglie, una località con un potenziale turistico indiscutibile, sta lasciando scorrere tra le dita un’opportunità preziosa. L’estate è ormai entrata nel vivo, ma l’atteggiamento negligente verso questioni cruciali sta allontanando il turista di qualità, portando al declino il settore turistico, con conseguenti perdite economiche per gli imprenditori e tutto il tessuto sociale”. Lo dichiara in una nota Domenico Quagliarella del movimento Difendiamo Bisceglie-Bisceglie Sportiva.

“L’igiene urbana è al collasso e il turista di qualità nota e giudica. Le strade sporche non offrono certo un’immagine degna di una cartolina, piuttosto trasmettono il messaggio di una città che non si cura di accogliere i suoi visitatori. Sul piano della sicurezza, la situazione non va meglio. Un turista di qualità non vuole sentirsi in pericolo durante la sua visita e, se così fosse – afferma Quagliarella – certamente si spingerebbe verso mete più sicure. I continui saccheggi e furti d’auto, insieme al perenne mancato rispetto del codice della strada, ai parcheggi selvaggi e auto in doppia fila, dipingono un quadro di totale anarchia”.

“È ora di smettere di ignorare questi problemi e di investire nella pulizia e nell’ordine pubblico, con un corretto programma di gestione urbana. È il momento di cambiare rotta e di prendere seriamente in considerazione le sfide che minacciano il nostro sviluppo turistico. L’igiene urbana, l’ordine pubblico e le opportunità economiche perse non possono essere ignorate e – continua – vista l’incapacità generale, un suggerimento potrebbe essere quello di copiare pedissequamente quanto fanno le città del nord Italia”.

“Un turista di qualità è disposto a spendere e a visitare la nostra città, ma solo se trova un ambiente pulito, sicuro e accogliente. Agli imprenditori locali vengono negate possibilità di guadagno a causa di una gestione molto superficiale del turismo. È tempo di rispondere a questo appello – conclude Domenico Quagliarella – e di prendere in mano il nostro destino turistico, per costruire un futuro prospero per Bisceglie e le sue comunità”.