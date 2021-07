Puglia prima per qualità acque di balneazione, La Notte: “Determinante per scelta turisti”

La Puglia è al primo posto in Italia tra le regioni costiere per qualità delle acque di balneazione. Il lavoro di controllo e monitoraggio condotto dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente ha certificato l’assoluta eccellenza delle acque pugliesi. L’ultima classificazione ufficiale evidenzia come le acque marino-costiere pugliesi destinate alla balneazione abbiano raggiunto la più alta valutazione di qualità nel 99,8% del numero totale di punti controllati.

“La qualità del mare è determinante per orientare la scelta dei turisti e condizione imprescindibile per il settore per lavorare con soddisfazione e in maniera proficua”, afferma il consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte. “Oggi possiamo confermare, dati alla mano, di avere in Puglia il mare più pulito di Italia. Non è una cosa scontata e non va dimenticato che non è sempre è stato così. La Regione Puglia, il dipartimento e l’Assessorato all’Ambiente, l’Acquedotto pugliese hanno fatto un grande sforzo per risolvere tutte le possibili infrazioni europee sul tema della depurazione delle acque. E parallelamente le imprese hanno adottato soluzioni innovative per garantire il rispetto e la tutela del mare”.

“È un successo collettivo, di una intera comunità che ha capito che il mare è una delle risorse fondamentali per progettare un futuro economicamente e ambientalmente sostenibile e che per questo va tutelata e salvaguardata”, conclude il consigliere.