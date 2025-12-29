Puglia Popolare chiede trasparenza sui lavori di Ponte Lama

La sezione cittadina di Puglia Popolare interviene sulla questione Ponte Lama, sollecitando l’Amministrazione comunale a un’operazione di chiarezza e a una comunicazione più efficace, finora ritenute carenti.

Ad oggi, sottolinea Puglia Popolare, non risultano informazioni certe sull’avanzamento dei lavori né aggiornamenti puntuali riguardo alla vicenda delle isole ecologiche. Per questo il movimento ritiene necessario che l’Amministrazione renda pubblici elementi concreti sullo stato del cantiere di Ponte Lama, a partire dal libretto delle misure e dal giornale dei lavori, documenti nei quali vengono registrate quotidianamente le opere eseguite, il numero delle maestranze impiegate e tutti i dati utili al monitoraggio dell’intervento.

Secondo Puglia Popolare, i cittadini hanno inoltre il diritto di conoscere la data di sottoscrizione del contratto con l’azienda incaricata dei lavori, così da evitare distorsioni o fraintendimenti, e di sapere nel dettaglio quante giornate di lavoro siano state effettivamente svolte e quali opere siano state realizzate nei tre mesi di chiusura. Si tratta, viene evidenziato, di un’arteria strategica che collega Bisceglie a uno dei capoluoghi della provincia e che riveste quindi un’importanza fondamentale per la mobilità e l’economia del territorio.

«I cittadini hanno il diritto di essere informati in modo concreto e puntuale – conclude la nota inviata dal commissario di Puglia Popolare Bisceglie, Gabriella Baldini – e le istituzioni hanno il dovere di garantire trasparenza e correttezza nella comunicazione».