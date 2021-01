Pug, Spina: “Giunta in un anno ha comprato tante proprietà personali da entrare in conflitto di interessi?”

“Il 14 maggio 2019, prima di votare la lottizzazione 165, Angarano approvava la stessa bozza di Pug per la quale ora, a iter completato, dichiara il conflitto di interessi per proprie situazioni personali”. Ad evidenziarlo è il consigliere comunale di opposizione, Francesco Spina.

“La Giunta in un anno ha comprato tante proprietà personali da entrare in conflitto di interessi? La bozza portata a dicembre 2020 – prosegue Spina – è stata cambiata rispetto a quella già approvata dalla Giunta Angarano a maggio 2019. Inserendo nella varianti del Pug le proprie proprietà? Oppure oggi la dichiarazione di conflitto di interessi collettiva è una scusa per rallentare l’iter e consentire di stipulare prima le convenzioni per la 165?”.

“La situazione è gravissima – commenta il consigliere di minoranza – e diventa necessario il coinvolgimento della Procura, Segretario Generale e Dirigente Utc con la evidente prova di una reato (commesso con la delibera di maggio 2019 o con quella del 2020: il conflitto o stava nel 2019 e continua stare o non stava prima ed è stato inventato con una forzatura nel 2020), trasmettano gli atti immediatamente alle autorità competenti come pubblici ufficiali: ne sono obbligati. Il presidente del consiglio comunale convochi un consiglio comunale per discutere sulla vicenda Pug, che è l’anima di una comunità e non può essere frenato da possibili intenti speculativi di chi governa la città”.

“Si fughino i dubbi di questa inquietante vicenda: Angarano ha presentato programmi ai biscegliesi e ha votato la delibera di maggio 2019 di approvazione del Pug nascondendo i propri conflitti di interessi e commettendo possibili abusi. Un conflitto di interessi che a Bisceglie – conclude Francesco Spina – fa impallidire il conflitto per anni contestato da Anagrano e Co. a Berlusconi: dopo la conversione a destra di Angarano e l’inciucio con Silvestris tutto è possibile a Palazzo San Domenico?”.