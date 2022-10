Provincia Bat, aggiudicati lavori per recupero e adeguamento del viadotto Santa Croce

La Provincia di Barletta Andria Trani ha aggiudicato i “Lavori urgenti di recupero e risanamento conservativo, rafforzamento locale, adeguamento e/o miglioramento sismico, messa in sicurezza del Viadotto Santa Croce lungo la Strada Provinciale 34 Bisceglie – Ruvo Corato” per un importo complessivo di 2.360.000 euro. A darne notizia è il Vicepresidente della Provincia Bat, Pierpaolo Pedone.

“Un provvedimento storico per il nostro territorio”, ha commentato Pedone. “Da molto tempo si attendeva che si potesse intervenire su un’arteria stradale così importante e trafficata, che serve diversi Comuni, per migliorarne la sicurezza. Ancora una volta la Provincia Bat sotto la Presidenza di Bernardo Lodispoto conferma la sua attenzione al territorio e la sua efficienza. Mai come in questi anni sono piovuti finanziamenti nei campi dell’edilizia scolastica e della viabilità che stanno consentendo di migliorare strutture e infrastrutture centrali per la popolazione. Continueremo a lavorare con passione ogni giorno al servizio della collettività e del bene comune”.

“Ancora una volta la sinergia istituzionale tra Provincia Bat e Comune di Bisceglie dà i suoi frutti”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Ringraziamo il Presidente Bernardo Lodispoto per l’attenzione riservata alla nostra Città e il VicePresidente, nostro concittadino, Pierpaolo Pedone, che riveste un ruolo di vertice nell’Ente Provinciale e conferma l’opportunità di scegliere un rappresentante biscegliese nella Bat”.