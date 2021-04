Provincia Bat, 3 milioni di euro per efficientamento energetico IISS Dell’Olio e liceo Da Vinci

La Provincia di Barletta-Andria-Trani ha ottenuto due importanti finanziamenti per l’efficientamento energetico di due edifici scolastici di Bisceglie, il primo di 2.7 milioni di euro relativo all’IISS “Giacinto Dell’Olio” e il secondo di 300mila euro destinato al liceo “Leonardo Da Vinci”. L’ente provinciale aveva candidato i due progetti al bando del Ministero dell’Istruzione, che con il DM n. 62 del 10 marzo 2021 aveva approvato un secondo Piano di interventi in favore delle scuole superiori di Province e Città Metropolitane.

Pierpaolo Pedone

“Nel caso dell’IISS Dell’Olio questo corposo finanziamento di 2.7 milioni si somma ai due precedenti di 250mila e 500mila euro per opere, eseguite o in corso di esecuzione, per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione”, ha sottolineato Pierpaolo Pedone, Vicepresidente della Provincia Bat. “Circa tre milioni e mezzo di euro in totale, dunque, che finalmente consentiranno al ‘Dell’Olio’ di superare tutte le criticità connesse a vizi strutturali che ne hanno, negli ultimi anni, condizionato l’uso da parte della comunità scolastica. Un obiettivo che si presentava arduo ma che riusciremo a raggiungere. I fondi per l’efficientamento energetico anche del liceo ‘Da Vinci’ confermano l’attenzione dell’Amministrazione provinciale guidata dal Presidente Bernardo Lodispoto alla sicurezza e alla funzionalità degli edifici scolastici del territorio, e il lavoro meritevole e sinergico degli uffici provinciali, pronti a candidare progetti già predisposti, in coordinamento con Rosa Cascella, Consigliera-Vicepresidente delegata proprio alle scuole”.

“Un grande risultato che denota sensibilità e attenzione alle esigenze della nostra Città da parte della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con la quale intercorre una proficua e leale collaborazione istituzionale, uniti dal raggiungimento di obiettivi che mirano all’interesse pubblico e al bene comune”, ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Ringraziamo pertanto il presidente Bernardo Lodispoto e il Vicepresidente Pierpaolo Pedone per il particolare attivismo che consente alle nostre scuole superiori di fare significativi passi avanti, garantendo ambienti più sicuri, funzionali, ottimizzati e confortevoli. Ciò è in perfetta sintonia con il lavoro che la nostra Amministrazione Comunale sta compiendo per migliorare le scuole di nostra competenza, come testimoniano i molteplici finanziamenti ottenuti per l’efficientamento energetico, l’adeguamento alle normative antisismiche ed antincendio; gli interventi in funzione del Covid che hanno riguardato tutte le scuole; la riqualificazione, in corso o imminente, di molti edifici scolastici, come la ‘De Amicis’, la scuola in via Martiri di via Fani, la ‘Monterisi’. Un impegno costante volto a coltivare il nostro futuro, perché nelle nostre scuole si formano i cittadini del domani”.