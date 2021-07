Programma eventi estivi, Spina: “Confezionato il nulla amministrativo”

“Per la prima volta nella storia della nostra città non risulta organizzato alcun evento di rilievo a cura e spese del Comune Bisceglie”. Lo dichiara Francesco Spina, consigliere comunale di opposizione, in riferimento al cartellone degli eventi estivi presentati ieri mattina dall’amministrazione comunale.

“Il programma presentato non è altro che l’elenco delle attività di alcune delle dinamiche associazioni biscegliesi, che vengono sfruttate – sostiene Spina – qualche volta con contributi risibili, per poter essere utilizzate e spacciate come comunali. Insomma, sono lontani i tempi in cui si il comune organizzava gratis per i cittadini eventi come il “Festival dei Popoli del Mediterraneo” o quelli internazionali del Jazz o il festival del Cinema con Placido e Bova o concerti gratis in tutti i quartieri (in piazza v. Emanuele, Seminario a San Pietro ecc.) della città con i migliori artisti di fama nazionale e internazionale (Lucio Dalla, Gigi D’Alessio), che attiravano turisti da tutte le parti d’Italia aiutando turismo e commercio cittadino”.

“Insomma, si è registrata la solita truffa mediatica di Angarano, che ha confezionato il nulla amministrativo spacciando l’encomiabile sforzo organizzativo delle associazioni biscegliesi e dei commercianti della città come uno prodotto del Comune di Bisceglie. E dire che quando le opposizioni hanno chiesto in consiglio comunale di elargire più contributi alle associazioni biscegliesi – continua il consigliere – Angarano ha risposto che le associazioni non devono essere sostenute con risorse comunali, ma devono marciare con le gambe loro. Dopo i 120 mila euro promessi a titolo di restituzione dello stipendio del sindaco e dopo i 5000 posti di lavoro promessi, questa estate presentata a fine luglio e spacciata come la migliore e più grande ‘estate biscegliese’ rappresenta il ‘top’ delle fesserie di Angarano, che gli garantisce il premio Faccia Tosta, sicuramente l’evento più eclatante della sua rassegna di eventi presentata in pompa magna. Per i biscegliesi – conclude Francesco Spina – al danno dell’assenza di eventi comunali di rilievo, si aggiunge anche la beffa degli sberleffi e prese in giro di Angarano e l’umiliazione di essere derisi dalle città limitrofe”.