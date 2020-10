Procedure recupero crediti Green Card, si attiva il Movimento “DifendiAMO Bisceglie”

“A seguito delle numerosissime istanze per la liquidazione del contributo, per gli anni 2017 e 2018 della Green Card, depositate nei mesi scorsi, il Comune di Bisceglie ha risposto quantificando le somme dovute senza però versarle effettivamente. Il Movimento civico culturale DifendiAMO Bisceglie, per tutelare i propri associati e chiunque voglia chiedere quanto legittimamente accantonato con la Green card, ha deciso di stipulare una convenzione con l’Avv. Libero Monterisi, quale difensore di fiducia, per il recupero legale delle somme”, questo è quanto hanno redatto in una nota stampa i referenti del movimento summenzionato.

“L’intesa prevede assistenza stragiudiziale e giudiziale, senza alcun costo per il cittadino”, si legge nella nota, “Tutte le eventuali spese verranno anticipate esclusivamente dal movimento. L’accordo è stato sottoscritto lo scorso 1° settembre tra il professionista e il presidente dell’associazione Flavio De Feudis, ma viene reso pubblico ora per evitare che potesse essere considerato a fini elettorali, in riferimento alle consultazioni regionali del 20 e 21 scorsi. L’Avv. Monterisi”, si legge in conclusione, “ha già iniziato le procedure per il recupero del credito”.