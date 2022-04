Procedono lavori biblioteca comunale, Angarano: “Polo culturale nel cuore del centro storico”

“Procedono i lavori alla biblioteca comunale, che stiamo rimettendo completamente a nuovo”. Lo rende noto attraverso una nota il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Gli interventi, per un valore di 2 milioni di euro finanziati dalla Regione Puglia – prosegue la nota – stanno prevedendo la riqualificazione totale degli ambienti con nuovi impianti elettrici e di condizionamento, nuovi infissi per l’efficientamento energetico, l’adeguamento dei servizi igienici”.

“E poi, ancora, nuove luci, arredi e dotazioni tecnologiche, l’abbattimento delle barriere architettoniche. È stato finalmente risistemato il lastrico solare. Ci sarà un’ampia area comune all’ingresso, il controllo informatizzato degli accessi. Insomma, tutto il necessario per tornare ad accogliere al più presto gli studenti in ambienti moderni, confortevoli e funzionali – conclude Angarano – nonché per essere un polo culturale nel cuore del nostro centro storico che possa ospitare eventi e manifestazioni in diverse sale”.