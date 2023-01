Primarie tra Angarano e Silvestris, il commento di Spina: “Sindaco si presta a essere umiliato”

“La Farsa delle primarie svoltiste non si trasformi in una sceneggiata di primarie truffa. Ci sono volute addirittura due conferenze stampa per dire che la Svolta farà le primarie tra loro e loro a Bisceglie, con una data che però si allunga sempre di più e che sarebbe tecnicamente impossibile se le elezioni comunali di primavera fossero anticipate ai primi di maggio, per esempio. Invece di pensare a governare questi signori, lautamente pagati dai cittadini, lasciano il consiglio comunale con 6 consiglieri sull’atto più importante, come il pug (piano urbanistico), e disertano per un generico e non precisato (inventato?) conflitto di interessi, lasciando la città sulle spalle responsabili delle minoranze”. Così comincia il comunicato del candidato sindaco Francesco Spina sull’annuncio della data delle primarie tra Angarano e Silvestris che si svolgeranno il prossimo 12 marzo (LEGGI QUI).

“Ora ci vorrà una terza conferenza stampa per dire dove fare le primarie (le segherie Mastrototaro sono un importante contenitore culturale e potrebbero non autorizzare questa sceneggiata di bassa politica) e per decidere e comunicare le regole e modalità di queste fantomatiche primarie”, attacca il consigliere d’opposizione. “Primarie di cui non si conoscono i partecipanti (solo liste civiche anonime), gli aderenti e gli elettori, cominciano a diventare la scusa per non andare a lavorare e per spartirsi le ultime prebende lasciate, come gli immobili comunali messi a vendita senza manifesti pubblici, sedendo sulle loro poltrone a stipendi raddoppiati. La città è stanca di vedere spettacoli indecenti e sceneggiate come quella dell’ultimo consiglio comunale e di questa conferenza stampa, dove un sindaco si presta a essere umiliato da un soggetto politico estraneo alla giunta. Mai era successo a Bisceglie che un sindaco non fosse ricandidato dalla sua stessa coalizione, a testimonianza che la Svolta è consapevole del suo completo fallimento”.

“I cittadini, tempestati da cartelle e disservizi comunali, si apprestano a dover sopportare le commedie di questi ultimi giorni, con le solite mascherate di questi signori con i vari cappelli di operaio, cuoco e operatore ecologico che raccoglie le buste di immondizia, disonorando l’immagine dei veri lavoratori che con fatica lavorano davvero per portare un piccolo stipendio con sacrificio alla propria famiglia”, prosegue Spina. “Attendiamo la prossima conferenza stampa per conoscere luogo e regole delle primarie, rasserenando Angarano e Silvestris, che hanno lanciato la solita stoccata alle minoranze, che non soltanto non avranno infiltrati alle loro primarie, ma che auspichiamo anche di conoscere le regole di trasparenza con i nomi e i numeri degli eventuali votanti come si è sempre fatto nelle primarie vere, con coalizioni politiche e omogenee ad altri livelli regionali e nazionali. Il passaggio dalle primarie farsa alle primarie truffa sarebbe breve”.