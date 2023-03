Primarie di coalizione, Silvestris: “La parola ai cittadini per un bel momento di partecipazione”

Domani, domenica 12 marzo, si svolgeranno le primarie di coalizione per scegliere chi sarà il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali tra Sergio Silvestris e Angelantonio Angarano. «Ci sono tanti modi per scegliere un candidato: ci si può riunire privatamente tra poche persone, magari spartendosi già incarichi e assessorati, oppure si può affidare la scelta liberamente ai cittadini. Noi abbiamo preso questa decisione: che sia la città, in maniera trasparente, a scegliere chi guiderà la coalizione e chi sarà il candidato a guidare Bisceglie nei prossimi cinque anni», dichiara Sergio Silvestris.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 22 presso l’ex pub Ferus di via Porto (accanto alle Vecchie Segherie Mastrototaro). La partecipazione alle primarie è completamente gratuita ed è aperta a tutti i maggiorenni con un documento di riconoscimento valido (non serve, quindi, la scheda elettorale).

«Ho passato questi ultimi mesi ad incontrare associazioni, commercianti, ristoratori, albergatori, artisti, artigiani, cooperative sociali, studenti, giovani, donne e uomini con cui ho avuto il piacere di scrivere insieme un programma articolato, complesso, di ampio respiro, ma allo stesso tempo radicato nelle esigenze quotidiane delle persone con cui mi sono confrontato. La strada scelta è stata quella del coinvolgimento e dell’entusiasmo ed è con questo spirito che voglio invitare i biscegliesi a partecipare numerosi domani a questo bel momento di consultazione e democrazia», conclude Silvestris.