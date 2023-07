Prima seduta post elezioni a Palazzo di Città, tra i punti elezione presidente consiglio comunale

Il sindaco Angelantonio Angarano ha convocato il primo consiglio comunale del nuovo percorso amministrativo post elezioni dello scorso maggio per martedì 4 luglio alle 16 in prima convocazione e per giovedì 6 luglio alle 16:30 in seconda convocazione presso la sala consiliare “On. Prof. Giovanni Battista Bruni” in via Trento n. 8.

Tra i punti all’ordine del giorno (illustrati nella figura sottostante) l’elezione del presidente del consiglio comunale e dei due vice presidenti e la nomina dei componenti di alcune commissioni consiliari.

Si discuterà anche di nomine e designazioni presso enti, aziende e istituzioni.

La seduta potrà essere seguita anche in streaming sul sito del Comune www.comune.bisceglie.bt.it