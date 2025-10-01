Preziosa: “Tempi celeri per affidamento aree a pagamento, no per risposte a richieste agli atti”

«Prendiamo atto e ne siamo contenti, dei “tempi celeri” (che dovrebbero essere regolari, ma in questo Comune purtroppo fa notizia) con i quali è stata sia espletata, che aggiudicata, così come riporta la Determinazione della Ripartizione Ambiente, SUAP, SUA, Trasporti, Viabilità e Mobilità sostenibile n. 1266 del 29/09/2025, la procedura di gara per l’affidamento in appalto del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento. Purtroppo la stessa cosa a tutt’oggi non possiamo dire per le risposte alle nostre prerogative di consiglieri comunali, in merito a richieste di accesso agli atti ed interrogazioni consiliari, guarda caso un’ultima riguardante proprio il servizio della gestione della sosta a pagamento». Lo afferma in una nota la consigliera comunale di opposizione Giorgia Preziosa.

«Interrogazione, la cui risposta scritta, se ricevuta a tempo debito e se riscontrante le potenziali inadempienze da noi segnalate nella stessa, avrebbe anche potuto generare un contenzioso – continua – precludendo conseguenzialmente la partecipazione nella nuova procedura, al gestore del servizio. Purtroppo nonostante le nostre rimostranze anche nelle sedi opportune (ultima in sollecito verbale nello scorso consiglio comunale del 24 settembre), prevale la consuetudine del “comodo” o come si suol dire del “non è a me”, che caratterizza ormai da anni questa amministrazione, galvanizzata probabilmente dal senso di “impunibilità”».

«Tornando alla nuova procedura di gara espletata ed aggiudicata (allo stesso ed attuale gestore della precedente, Gestopark srl) non possiamo che congratularci per il progresso riscontrato in quest’ultima, ovvero rispetto alla precedente, dove c’era stato un unico O.E. partecipante e poi aggiudicatario (Gestopark), questa volta c’è ne sono stati due, il precedente gestore ed un’altra azienda, che purtroppo definirei “sfortunata”, in quanto il precedente gestore si è riaggiudicato per 2 anni (+ 1) l’affidamento in appalto per soli 1,37 punti in più:

Denominazione Punteggio Tecnico Punteggio Economico Punteggio Totale GESTOPARK srl 52,91 27,9 80,81 S.I.S. srl 49,44 30 79,44

Nel formulare i nostri auguri di buon lavoro per un migliore espletamento del servizio al “Vecchio/Nuovo” gestore, approfittiamo per ricordare allo stesso – conclude la consigliera Preziosa – che probabilmente immaginiamo l’abbia fatto per “scaramanzia”, ed allo stesso tempo ai funzionari comunali addetti al controllo del servizio, che bisognerebbe rimuovere i parcometri (come previsto contrattualmente) lungo tutta la litoranea di ponente e levante, in quanto la vigenza della sosta a pagamento del periodo stagionale è già terminata da quasi un mese (8 settembre)».