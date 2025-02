Preziosa su Trullo Verde, “Consuetudine dell’Amministrazione mettere la polvere sotto il tappeto”

“Ormai è una consuetudine di questa Amministrazione, ‘mettere la polvere sotto il tappeto’, ovvero nascondere la mal gestio della macchina amministrativa, con i loro mediatici proclami e selfie. Dovrebbero dire la verità alla città in merito alla ‘straordinaria pulizia del Trullo Verde’, ovvero che quella struttura, andata a gara come le altre, era stata aggiudicata (ved. DETERMINAZIONE N. 507 DEL 18-05-2023 RIP. AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITÀ) a privati per un canone di concessione annuo a favore del comune di €20.000 ca., ma poi non si sa per quale motivazione non c’è stato seguito nell’avvio della gestione”. Cosi la consigliera comunale di opposizione Giorgia Preziosa replica alla notizia sui lavori alle terrazza del Trullo Verde di cui ha aggiornato il Sindaco Angarano.

“Bene avvenuto ciò, l’Amministrazione che fa, pensa bene invece di rifare una procedura di gara per riaffidare la struttura, che avrebbe portato tramite canoni concessori (così come le altre ‘terrazze’ affidate) degli introiti periodici nelle casse comunali, di farsi carico e quindi di assumersi l’onere di spesa per lavori di pulizia, manutenzione straordinaria della ‘terrazza Trullo Verde’ per la somma di € 100.000 (ved. DETERMINAZIONE N. 1603 DEL 24/12/2024), affidando ad una ditta privata i lavori. Per la serie tanto paga Pantalone ovvero noi cittadini. Sarà curioso poi capire successivamente – conclude Preziosa – a questi lavori che si intenderà fare di questa struttura? E quali altri spese per ‘manutenzioni successive’ dovremmo aspettarci?”.