Preziosa su sede Arpal a Bisceglie, “Quanto livore, per buoni risultati si dovrebbe festeggiare insieme”

“Davanti ai risultati della buona politica si dovrebbe festeggiare insieme, senza distinzioni di colore politico: per questo, sono sinceramente rammaricata per il livore nei toni dell’assessore comunale di Bisceglie a seguito della riunione di ieri in Consiglio regionale sulla sede Arpal, che si è tenuta su richiesta del consigliere Francesco La Notte”. Comincia con queste parole la nota della consigliera comunale di opposizione Giorgia Preziosa commentando la nota dell’Assessore ai lavori pubblici Roberta Rigante.

“Tra l’altro, il Comune era stato regolarmente invitato in VI Commissione ed era precisa intenzione di La Notte – continua – condividere l’esito del confronto con i rappresentanti dell’amministrazione. Il consigliere regionale, tra l’altro, ha anche ringraziato il Comune per il lavoro svolto, ma evidentemente c’è un confine da non oltrepassare: secondo qualcuno, non dovrebbe più occuparsi dei problemi della nostra città. Ebbene, anche per questo sono dispiaciuta perché sono certa che non sia possibile: il consigliere La Notte ama la sua terra e non tradirà la fiducia degli elettori. Sono altrettanto certa – conclude Preziosa – che proseguirà nella sua attività per Bisceglie e per tutta la Bat con rinnovato entusiasmo, senza porgere il fianco a rancori immotivati che non servono sicuramente al bene della città”.