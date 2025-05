Preziosa su manutenzione aree pubbliche: “C’è un controllo? Che ruolo ha l’assessore al ramo?”

“Il 23 maggio ho discusso in consiglio comunale un’interrogazione (cui data è stata fissata 5 mesi dalla richiesta a differenza di quanto è previsto da regolamento) avente ad oggetto la manutenzione delle aree pubbliche nonché la gestione delle stesse. L’amministrazione ha esordito con risposte esigue ai miei interrogativi, quasi sminuendo l’importanza dell’argomento e, con leggerezza, ha attribuito l’incuria in cui versa la città alla mancanza di un bando che disciplina e si occupi della manutenzione ordinaria”. A parlare attraverso una nota è la consigliera comunale di opposizione Giorgia Preziosa.

“Nel frattempo i cittadini si sostituiscono agli operatori del settore di pulizia – prosegue – per pulire alcune aree della città in quanto è vero che spesso i cittadini sporcano ma è anche vero che chi ha la compensa della pulizia non lo fa. Mi domando se c’è un controllo in merito? Qual è il ruolo dell’assessore al ramo? Se noi cittadini paghiamo le tasse, nonché quella dei rifiuti che non è di poco conto, perché dovremmo sperare che i volontari si adoperano per pulire e rendere più presentabile la città è le aree pubbliche centrali e limitrofe?”.

“Non sono necessari i selfie e le pubblicità social ma è necessario constatare che forse che chi amministra deve rimboccarsi le maniche e capire dopo tanti anni che amministrare è voler bene alla città cominciando dalle piccole cose che rendano una città tale. Le bandiere, i premi e i selfie non servono se attraversando le vie centrali e periferiche – conclude la consigliera Preziosa – ci sono strade parchi e aree verdi abbandonate e trascurate in ogni singolo aspetto”.