Preziosa su abbonamenti trasporto pubblico locale: “Allibiti, non c’è POS nè cassa per dare resto”

«Ebbene si, ennesima prova stamani, che la gestione della “macchina amministrativa” in generale e soprattutto dei servizi pubblici esternalizzati, di questa amministrazione comunale, al di là degli autoproclami, ha logiche ed impostazioni “esclusive”, rispetto agli altri comuni d’Italia».

A parlare è la consigliera comunale Giorgia Preziosa che poi entrz nel merito: «Questa mattina mi contattava un cittadino, che recatosi presso l’ufficio preposto per il rilascio degli abbonamenti del trasporto pubblico locale, in merito all’acquisto del titolo non ha avuto la possibilità né di effettuare il pagamento tramite strumenti bancari (carte/bancomat), in quanto la società che si occupa di tale servizio pubblico sembrerebbe non dispone di POS, (obbligatorio per legge) né tantomeno, se pur “costretto” per finalizzare l’acquisto del titolo, ad effettuare un pagamento in contanti (con richiesta dell’operatore di erogare importo preciso in quanto sprovvisto anche di disponibilità cassa per dare eventuale resto) di ricevere alcuna ricevuta fiscale, che giustificasse e tracciasse l’acquisto».

«Io così come il cittadino che mi ha denunciato l’accaduto – conclude Preziosa- siamo rimasti allibiti della gestione abnorme di questo servizio pubblico. Nella speranza ancora una volta che chi preposto al controllo faccia ogni tanto il proprio dovere».