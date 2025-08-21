Preziosa: “Sindaco saluta attività che chiude, peccato che altre lo abbiano fatto nel silenzio totale”

“A Bisceglie abbiamo un sindaco multitasking, ma solo quando si tratta di tagliare nastri, fare selfie e presenziare a eventi dal dubbio valore per la comunità. Che ci sia un problema sociale, un’emergenza urbanistica, un disservizio nei trasporti, un disagio nel verde pubblico, o una criticità nei servizi sanitari locali, magicamente non è mai lui ad affrontarli”. Lo dichiara in una nota Giorgia Preziosa, consigliera comunale di opposizione.

“Ci pensa sempre – continua – un assessore, un delegato, un portavoce, un cugino di terzo grado. Ma quando c’è da inaugurare, stringere mani, farsi immortalare con flash e stories eccolo lì, immancabile, in prima fila. L’ultima perla? Salutare con tanto di foto un’attività commerciale che chiude. Un gesto simbolico, certo. Peccato che decine di altre attività abbiano abbassato la serranda nel silenzio più totale. Forse servirebbe meno presenzialismo da vetrina e più concretezza nei problemi veri della città. Ma si sa – conclude la consigliera Preziosa – un filtro Instagram risolve molto più in fretta di un piano per Bisceglie”.