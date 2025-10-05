Preziosa: “Quello che è accaduto in viale Calace è l’ennesima vergogna, c’è solo negligenza”

«Quello che è accaduto in Viale Calace, davanti alla scuola Monterisi, è l’ennesima vergogna di una città abbandonata all’incuria e all’improvvisazione. Due alberi crollati a pochi metri da un edificio scolastico. Bastava che la scuola fosse aperta, bastava che passasse un bambino, un genitore, un insegnante e oggi parleremmo di una tragedia. Non è stata la prevenzione a evitare il peggio. È stata solo la fortuna». A parlare è la consigliera comunale di opposizione Giorgia Preziosa.

«Una fortuna che, evidentemente, è diventata l’unico piano di sicurezza di questa amministrazione, che continua a dormire mentre il territorio cade letteralmente a pezzi. Quante altre volte dovremo assistere a scene del genere prima che qualcuno si assuma le proprie responsabilità? È inammissibile – continua l’esponente di Forza Italia – che si continui a ignorare il rischio per la vita dei cittadini, soprattutto dei più piccoli, davanti a una scuola pubblica. La situazione è gravissima e merita azioni immediate, non le solite parole di circostanza buone per le interviste e i post social».

«Chiediamo la messa in sicurezza immediata del verde pubblico in tutta la città a partire dall’area circostante la scuola Monterisi, con verifiche urgenti su ogni singolo albero, muro, recinzione e infrastruttura, prima che si verifichi l’irreparabile. L’amministrazione non può continuare a nascondersi dietro la “fatalità”. È bene dirlo a gran voce, qui non c’è nulla di casuale, c’è solo negligenza. E quando la negligenza mette a rischio la vita dei bambini – conclude Preziosa – non si parla più di errore, si parla di vergogna politica».