Preziosa: “Piove dentro scuola appena inaugurata, sono letteralmente indignata”

“Avete letto bene, 6 milioni di euro spesi per i lavori alla scuola Monterisi di Bisceglie, quattro anni di cantiere, tagli di nastri, sorrisi davanti alle telecamere e alla prima pioggia, l’acqua entra dal soffitto. È una vergogna assoluta”. Cosi tuona la consigliera comunale Giorgia Preziosa.

“Un insulto ai cittadini, ai genitori, agli studenti e a chi ogni giorno crede ancora che la scuola sia un luogo sicuro. Dopo anni di attesa e milioni spesi – ricorda la consigliere di Forza Italia – ci ritroviamo con un edificio che fa acqua da tutte le parti, letteralmente. E intanto, chi avrebbe dovuto vigilare, controllare, collaudare, tace. Come se nulla fosse. Come se fosse normale che un’opera pubblica inaugurata da un mese non regga nemmeno una pioggia autunnale. Non è normale. Non è accettabile”.

“E non può finire tutto con un post celebrativo e qualche scatto al taglio del nastro. Vogliamo nomi, responsabilità, documenti. Vogliamo sapere chi ha firmato i collaudi, chi ha autorizzato la consegna, chi ha deciso che fosse tutto pronto. Perché quando si parla – conclude Preziosa – di soldi pubblici, sicurezza e bambini, la superficialità non è un errore, è complicità”.