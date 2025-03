Preziosa: “Per l’ennesima volta segnalati disservizi su funzionalità parcometri”

“Ormai non ci resta che prendere atto dell’atteggiamento di totale ‘anarchia’ che vige nella nostra città. È l’ennesima volta che vengo contatta personalmente da cittadini che riscontrano disservizi sulla funzionalità dei parcometri (spesso e volentieri fuori servizio) nelle vie cittadine del centro urbano”. Ad affermarlo è il consigliere comunale de #nelmodogiusto Giorgia Preziosa.

“In particolar modo il parcometro dell’area parcheggio ex Scalo merce – continua – l’unico che da la possibilità dell’acquisto ticket periodo sosta a tariffe agevolate, è spesso e volentieri come tutt’oggi fuori servizio. Cosa ancora più spiacevole riscontrare che contattando l’unico punto di riferimento per logica, ovvero il comando di Polizia Locale, si apprende l’impossibilità da parte di quest’ultimo di far intervenire l’azienda che gestisce il servizio, in quanto lo stesso servizio è gestito e dovrebbe essere seguito da altra riparazione, tramite suo direttore di esecuzione del contratto (DEC)”.

“Purtroppo però come ben noto, avendo gli uffici comunali degli orari prevalentemente diurni e comunque non similari a quelli del servizio sosta a pagamento, non essendoci un contatto di riferimento né comunale, né aziendale, a quanto pare tutte le segnalazioni restano nell’oblio – conclude Giorgia Preziosa – e poveri quei cittadini che subiscono il disservizio e nei casi più spiacevoli anche delle ingiuste sanzioni. Per la serie chi controlla i controllori…?”.