Preziosa: “Paese lasciato al degrado, sembra di essere tornati indietro a 20 anni fa”

“Ad un anno dalle elezioni, a sei anni dal primo insediamento del sindaco la nostra città è ancora in stallo. Una situazione che riflette qualcosa di grottesco. Si ostenta ciò che di poco si è fatto ma non ci si sofferma su quello che c’è da fare. Se pensiamo che sono trascorsi sei anni e il teatro Garibaldi (contenitore culturale della città) è ancora chiuso e la giustificazione data è sempre la stessa ossia stiamo procedendo allora mi viene da pensare che non c’è una presa di coscienza in merito per ammettere che in corso d opera non ci si è resi conto della situazione gravosa”. Comincia con questa considerazione la nota di Giorgia Preziosa consigliera comunale di opposizione e parte del gruppo #nelmodogiusto.

“Il tempo trascorre lentamente e non ci si adopera per attuare una manutenzione ordinaria delle strutture pubbliche della città: i parchi e le aree verdi lasciano a desiderare (area verde villa comunale, parco delle beatitudini chiuso, parco della misericordia nel degrado più totale, area zona 167 lasciata all’incuria). Allora mi chiedo – continua – se casomai qualcuno di questa amministrazione ha gli occhi foderati o fa finta di non vedere l’evidenza. Non è possibile che si osanna la volontà di porre alla ribalta la città sul campo nazionale e internazionale del turismo e poi non si fa nulla per creare i presupposti affinché tutto ciò che concerne Bisceglie una città a tutti gli effetti non si fa”.

“Un ammissione di inerzia e una programmazione anche se tardiva non guasterebbe. Non ci si rende conto di tutto ciò che non va e vi assicuro è tanto, non ci si rende conto che il paese è lasciato al degrado è nelle zone periferiche è nelle zone attigue quelle centrali. E’ vero che il nostro water front è un fiore all’occhiello ma al di là di via la spiaggia qual’è la situazione? Bene non è difficile da vedere e eclatante e sotto gli occhi di tutto: degrado, fatevi una passeggiata da salnitro, dell’anfiteatro dalla litoranea zona prima spiaggia, sembra di essere tornati indietro a 20 anni fa”.

“Da cittadina e da consigliere comunale vi posso assicurare che la situazione della città non è rosea così come si vuol far apparire con i reclami social. Io amo Bisceglie – conclude la consigliera Preziosa – e con l’occhio critico ma obiettivo evidenzio affinché si possano creare i presupposti per un miglioramento e non un peggioramento. Mi chiedo ma chi amministra oggi ha veramente a cuore la città?”.