Preziosa: “Opere realizzate in zona Calvario ed ex Piazza del pesce hanno sottratto circa 80 posti auto”

“Chi amministra una città, dovrebbe far valere prioritariamente (una volta messe in sicurezza, se necessario alcune aree) l’utilità di realizzazione di talune nuove opere e non esclusivamente l’opportunità a prescindere di un futuro taglio di nastro, ovvero far prevalere per altri fini, ‘l’abbiamo fatto’, piuttosto che il ‘serve farlo’”. A parlare è la consigliera comunale di opposizione Giorgia Preziosa.

“Le discutibili (per esser buoni) opere, realizzate zona Calvario e ex Piazza del pesce, hanno sicuramente creato un evidente risultato: quello di aver sottratto nel cuore commerciale e residenziale della città, circa 80 posti auto e aver peggiorato la viabilità urbana”.

“Qualcuno dirà anche per giustificarsi: ’via le auto dal centro urbano’, ‘siamo attenti ad una mobilità sempre più sostenibile’; volontà probabilmente pur condivisibili, con un’unica sostanziale differenza però, quella che prima di mettere in opera le stesse, si dovevano realizzare aree di sosta (anche in struttura), in zone limitrofe al centro urbano, compensative (se non anche maggiori) di quei posti auto che si andavano a sottrarre. La triste realtà – conclude Preziosa – è che prevale ancora il selfie a prescindere”.