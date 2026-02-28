Preziosa: “Numerosi incidenti in zona 167, necessità urgente di dissuasori delle velocità”

«In seguito ai numerosi incidenti avvenuti nella zona 167 ho inviato una PEC al segretario generale del comune di Bisceglie per sollecitare fortemente che si prendano seri provvedimenti in merito». Lo dichiara la consigliera comunale di opposizione Giorgia Preziosa.

«Soprattutto per il ripristino della segnaletica stradale orizzontale, completamente assente, perché – continua – non solo gli incroci sono pericolosissimi ma purtroppo sono sede di corse ad alta velocità tra auto e moto che avvengono soprattutto negli orari serali».

«A mio rammarico chiedo, insieme al mio gruppo, soluzioni tempestive in merito per la salvaguardia e tutela di tutti. Mi rendo conto che non è sufficiente la presenza sporadica delle forze dell’ordine – conclude Preziosa – ma vi è la necessità urgente di più dissuasori della velocità per la salvaguardia di tutti».