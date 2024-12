Preziosa: “Nessuna risposta su richiesta di accesso agli atti, pronta ad andare in Prefettura”

La consigliera comunale Giorgia Preziosa (gruppo Nel Modo Giusto) ha inviato in data 30 Dicembre 2024 una pec al segretario generale del Comune di Bisceglie per chiedere spiegazioni sul perdurare dell’attesa “relativa alla autorizzazione di accesso agli atti nonché alla richiesta di documentazione già inviata più volte, senza che vi sia stata risposta alcuna, su materie pubbliche e di interesse generale”.

La consigliera Preziosa fa riferimento alla richiesta inviata per l’accesso agli atti relativi ai “parchi in gestione e ai parchi pubblici, per quel che concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche i lavori di ristrutturazione del Teatro Garibaldi e della scuola media Monterisi”, su cui erano state chieste delucidazioni sullo stato dei lavori, durata e tempi di consegna con eventuale calcolo di penali rispetto ai tempi inizialmente previsti. L’accesso agli atti, infine, riguardava anche l’area mercatale – atti relativi alla destinazione d’uso e previsione lavori per adeguamento della stessa alle norme di legge previste – e l’ex piazza del pesce.

“Il ritardo di risposta per accesso agli atti reiterato nel tempo mi pone oggi in una condizione che di fatto impedisce il mio corretto esercizio della funzione di consigliere comunale”, dichiara Preziosa. “Adopererò tutte le iniziative presso le opportune sedi, come la Prefettura, per far valere un diritto che ciascun consigliere comunale possiede e che attraverso un comportamento a dir poco consono e conforme al torsolo che si ricopre viene minato”.