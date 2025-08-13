Preziosa: “Interruzione servizio parcheggi avvenne per superficialità ed incompetenza”

“Ebbene si. Ricordate tutte le nostre denunce del caso? Bene questa se vogliamo è la prova provata che di fatto, la ‘famosa interruzione’ del servizio dei parcheggi pubblici a pagamento per ben 7 mesi, avvenne per superficialità ed incompetenza (e non vorremmo pensare ad altro… !?) della gestione della macchina amministrativa, con l’unico risultato reale prodotto, che fu quello di lasciare casa i lavoratori appartenenti alla platea storica del servizio”. A parlare è la consigliera comunale Giorgia Preziosa.

“I fatti risalgono ad ottobre 2023 – ricorda – quando fu bruscamente interrotto il servizio (ricordiamo proroga tecnica già comunicata al vecchio gestore fino a fine dicembre 2023 e abbonamenti rilasciati fino a quella stessa data…) in capo al vecchio gestore privato, in scadenza di contratto, per dar seguito ad “una nuova modalità di gestione del servizio”, cosi recitava la delibera di giunta comunale n.205 del 28/09/2023. Interruzione durata 7 mesi circa che produsse anche inevitabili ed importanti disagi in termini di viabilità e sosta, a tutta la cittadinanza – sottolinea Preziosa – come documentato dagli articoli giornalistici del tempo”.

“In questo periodo l’Amministrazione Comunale aveva garantito pubblicamente tramite sindaco ed assessori, che sarebbero riusciti a completare l’iter di trasformazione della società partecipata comunale, facendola diventare una società municipalizzata e multiservizi in house providing. Ma per ovvi motivi – continua – avendo prodotto questo iter amministrativo un (risaputo) nulla di fatto, davano seguito all’indizione di una procedura di gara per un solo anno (con la motivazione di aver la necessità di proseguire e perfezionare l’iter di trasformazione della società partecipata), nella quale ricordiamo in maniera importante fu fatto il contrario di tutto, per salvaguardare quei posti di lavoro del personale storicamente impiegato nel servizio, rimasti poi per ben note motivazioni pubbliche ancora in stato di disoccupazione”.

“Oggi l’indizione di una ulteriore procedura di gara (Rip. SUAP … determina n. 1004 del 06/08/2025) pubblicata lo scorso 07/08/2025, per anni 2 + 1 eventuale di proroga, per la gestione del servizio parcheggi pubblici a pagamento, tramite operatori economici privati, di fatto confermerebbe una bocciatura totale della volontà politica di questa amministrazione, non essendo riuscita a portare a termine la fantomatica trasformazione della società partecipata in società in house. Conseguentemente risalta quanto anzidetto ovvero “superficialità ed incompetenza di gestione politico/amministrativa”, (Volendo fiduciosamente escludere altro!?)”.

“Di tutto ciò chi ne ha pagato realmente le conseguenze ad oggi, sono stati i poveri lavoratori appartenenti alla platea storica del servizio, costretti a rimboccarsi le maniche per cercare di crearsi nuove opportunità, nella speranza ultima come ci comunicano gli stessi, che Enti preposti, dove sono stati presentati esposti della vicenda, se pur in ritardo, diano un positivo riscontro”.

“Non si può ovviamente, per questa deplorevole pagina di storia locale, non complimentarsi con l’attuale Amministrazione Comunale di Bisceglie, che in barda a tutti i documenti sottoscritti e gli sbandieramenti pro lavoratori: protocolli d’intesa con sindacati, incontri in prefettura e volontà di applicazione del salario minimo ha abbandonato a se stessi, senza più minimamente interessarsi quei lavoratori. In questa nuova procedura – conclude la consigliera di minoranza – c’è il regalino dell’Amministrazione Comunale a tutta la cittadinanza: l’aumento importante delle tariffe della sosta. Chapeau”.