Preziosa: “Ennesima situazione parcometri fuori servizio, nonostante il continuo mistificare la realtà”

«Ennesima situazione di parcometri fuori servizio, che ci giungono da cittadini, i quali inutilmente cercano di segnalare le disfunzioni al contatto telefonico affisso sull’apparecchiatura, ma nulla sembrerebbe inattivo». Lo riferisce in una nota la consigliere comunale di opposizione Giorgia Preziosa.

«Sia chiaro – continua – nonostante il continuo mistificare la realtà e se vogliamo all’attuale “impunibilità”, dell’attuale amministrazione sulle nostre innumerevoli segnalazioni e denunce anche agli enti preposti, su questioni documentate, non ci farà arretrare di un passo, anzi».

«Saremo sempre più vigili e continueremo nell’interesse dei cittadini tutti, a denunciare i disservizi che stanno seguitando ad arrecare alla città – conclude l’esponente di Forza Italia Bisceglie – per incompetenza e inadeguata vigilanza sugli appalti pubblici».