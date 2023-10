Preziosa: “Dipendenti McDonald puliscono la 167, ma se cittadini pagano la Tari pagano il servizio”

“Fa notizia che i dipendenti del McDonald di Bisceglie con impegno e buona volontà hanno ripulito la zona 167 della nostra città. È una notizia sicuramente degna di lode ma denota, ancora una volta, una insufficienza del servizio di pulizia urbana”. Lo dichiara la consigliera comunale Giorgia Preziosa.

“Nulla toglie che ciascun cittadino che ama la propria città possa contribuire a rendere ancor più pulita la propria città ma se i cittadini pagano la Tari pagano anche il servizio di pulizia. Plauso ai privati che si adoperano in azioni di pulizia e manutenzione ma queste dovrebbero essere eccezioni. È ormai trascorso molto tempo dal consiglio comunale monotematico sull’igiene e nulla è cambiato”.

“Vi pregherei di smetterla di far credere che Bisceglie sia la città ideale, tutta questa demagogia non serve. È necessario essere consapevoli che vi sono cvarie problematiche e che bisogna trovare soluzioni almeno per ciò che riguarda l’ordinario. La priorità di chi amministra – conclude la consigliera del movimento #nelmodogiusto – deve essere in primis la tutela dell’ambiente, delle aree comuni e della manutenzione delle stesse. Amiamo Bisceglie non solo con slogan ma con fatti”.