Preziosa: “Consiglio comunale monotematico su questione rifiuti, la situazione è insostenibile”

“La situazione dei rifiuti a Bisceglie è diventata insostenibile, il gruppo politico Nel Modo Giusto, vista l’emergenza e lo stato in cui versa la città, ha richiesto, congiuntamente agli altri consiglieri comunali di opposizione, un consiglio comunale monotematico per analizzare, discutere e trovare soluzioni all’emergenza rifiuti in cui versa la città”. Lo dichiara in una nota la consigliera comunale Giorgia Preziosa.

“Risulta alquanto facile attribuire la colpa della sporcizia ai cittadini ma non è sempre così. L’azienda subentrata nella gestione di raccolta rifiuti – prosegue – sembra non avere a cuore la città, è un dato di fatto lampante, non è possibile che a due mesi dal subentro lo stato della città non è cambiato. La Tari non è diminuita e il rapporto domanda/offerta è alquanto smisurato”.

“Il 21 agosto saremo presenti in consiglio comunale – conclude la consigliera Preziosa – per contribuire e apportare, per ciò che ci compete, delle soluzioni a questo problema gravoso”.