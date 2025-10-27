Presentata la lista “Popolari con Decaro”, tra i candidati la biscegliese Vittoria Sasso

Presentata la lista “Popolari con Decaro” per la Provincia di Barletta-Andria-Trani in vista delle elezioniregionalidel 23 e del 24 novembre: Ruggiero Mennea, capolista e consigliere regionale uscente con delega al Welfare, ha annunciato il sostegno al candidato presidente Antonio Decaro e ha presentato i candidati della lista.

L’incontro è staro aperto da Francesco Spina, coordinatore politico della Lista Provinciale Popolari con Decaro, e ha visto gli interventi del candidato presidente Decaro e di esponenti regionali come Alessandro Antonio Leoci e l’assessore regionale Giovanni Francesco Stea, promotore della lista.

Nella BAT competeranno la biscegliese Vittoria Sasso, già assessora alle politiche giovanili, alla cultura e ai trasporti, Lilla Bruno, Enza Di Maggio, Vito Tupputi e lo stesso Ruggiero Mennea.

Nel corso del suo intervento, il Consigliere Regionale Ruggiero Mennea ha posto l’accento sulla necessità di concretezza delle idee e sull’impegno per un welfare che risponda efficacemente ai bisogni: “La nostra forza è nell’essere espressione autentica del territorio e nel tradurre le esigenze in soluzioni concrete e realizzabili”, ha dichiarato Mennea. “Non servono solo buone intenzioni, ma azioni misurabili e tangibili che migliorino realmente la vita dei cittadini, soprattutto di coloro che hanno più bisogno. Questa lista è un ponte tra le istituzioni e le persone, impegnata a garantire che la voce degli ultimi non solo venga ascoltata, ma si trasformi in politiche attive e concrete”.