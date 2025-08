Ponte su Lama Paterna, via libera a lavori di restauro e messa in sicurezza

Avanzano i preparativi per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e restauro del Ponte su Lama Paterna, infrastruttura storica che collega Bisceglie e Trani. L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha incontrato il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, per un aggiornamento operativo sull’imminente apertura del cantiere.

Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia con 5 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 MIT, con il supporto di un cofinanziamento comunale, prevede interventi mirati alla messa in sicurezza e al restauro conservativo del ponte, realizzato nel 1787 in opera muraria. Pur introducendo una struttura portante in acciaio per garantire la sicurezza, l’opera manterrà intatto il suo aspetto originario, preservando il valore storico e paesaggistico del sito.

Il progetto risponde non solo alle attuali norme tecniche, ma anche alle esigenze di tutela ambientale e storico-artistica. Tra gli interventi previsti figurano la realizzazione di una nuova carreggiata, una pista ciclabile, un percorso pedonale, l’installazione di guardrail in legno e acciaio, un nuovo parapetto per proteggere e valorizzare il percorso ciclopedonale e la predisposizione degli impianti di illuminazione sia per la carreggiata che per l’intera struttura.

Attualmente il ponte è percorribile a senso unico alternato per motivi di sicurezza, ma la chiusura completa al traffico è prevista entro la fine dell’estate per consentire l’avvio dei lavori, che avranno una durata di due anni. Durante questo periodo, la viabilità sarà deviata seguendo piani già condivisi in Prefettura Bat con tutti gli enti coinvolti: Regione Puglia, Comune di Bisceglie, Forze dell’Ordine, Stp per il trasporto pubblico extraurbano e Asl Bt per il servizio di emergenza 118.

La Statale 16 sarà la principale arteria alternativa, con ingressi da Trani Sud (zona Capirro) e Bisceglie Nord. In caso di congestione, i flussi di traffico potranno essere deviati sulla Strada Provinciale 13 (collegamento Bisceglie-Andria) e su via Sant’Annibale Maria di Francia.

“Questo intervento è importante perché restituirà alla comunità un’infrastruttura viaria che è anche un’opera architettonica da preservare – ha detto l’assessore regionale Debora Ciliento -. Dobbiamo ringraziare il senatore Francesco Boccia che durante il suo mandato da ministro è riuscito a recuperare le risorse per portare avanti il progetto, che era stato definanziato. Con il Comune, la Prefettura e gli altri soggetti interessati abbiamo avviato un confronto importante per ridurre al minimo i disagi, sia per il trasporto pubblico che con mezzo privato, e per fare in modo che le informazioni su divieti e variazioni di percorso siano quanto più possibile tempestive e capillari. Questo finché il ponte non sarà nuovamente percorribile in sicurezza.”

“Siamo davanti ad un’opera epocale attesa da molti anni sia per la sicurezza, sia per migliorare la viabilità – ha sottolineato il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano -. Avevamo già effettuato uno studio con il coinvolgimento del Politecnico di Bari per l’accertamento delle condizioni del ponte. Ora, con il finanziamento di cinque milioni di euro e l’investimento comunale, potremo effettuare un intervento che rimarrà nella storia su una infrastruttura alla quale siamo molto legati, tanto da essere un simbolo della nostra Città e del nostro territorio. Un grande passo avanti anche in tema di mobilità sostenibile, visto che, di fatto, il Ponte Lama sarà la congiuntura tra le piste ciclabili di Bisceglie e Trani, con un percorso lungo e suggestivo che unisce le litoranee delle due Città. Ciò potrà avere risvolti positivi anche in tema di bike economy e cicloturismo.”