Ponte Lama, Tonia Spina: “Chiesto audizione in V commissione per chiarire su ritardi e riapertura”

“Sul Ponte Lama Paterna serve immediata chiarezza sullo stato dei lavori di messa in sicurezza e sul rispetto del cronoprogramma, per questo ho richiesto un’audizione in V commissione con il Sindaco di Bisceglie, la parte tecnica e la ditta affidataria”. Lo afferma la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Tonia Spina.

“Parliamo di un’infrastruttura strategica per il collegamento con Trani – prosegue – con ricadute dirette sulla mobilità e sull’economia di due città distanti appena cinque chilometri. La chiusura al traffico dallo scorso settembre sta generando disagi rilevanti per cittadini e attività produttive. Sono pervenute segnalazioni di rallentamenti e di uno scostamento rispetto ai tempi previsti. È quindi necessario verificare puntualmente lo stato di avanzamento dell’intervento, le eventuali criticità tecniche, amministrative o economiche – conclude la consigliera Spina – e le misure adottate per garantire la tutela strutturale e storico-architettonica del manufatto.”