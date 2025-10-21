Ponte Lama, Spina: “Ma quando inizieranno i lavori? Motoveicoli passano tranquillamente”

«Da circa un mese è stata adottata l’ordinanza di chiusura ed è stata fatta l’inaugurazione “elettoralistica” della “chiusura del ponte” (ormai si inaugurano a Bisceglie solo chiusure di servizi e di attività). Ma quando inizieranno i lavori? Non ci sono recinzioni nella zona sottostante, non esiste il cartello con l’indicazione obbligatoria del termine di fine lavori (ci sono solo cartelli di fantomatici “lavori in corso”) i motoveicoli passano tranquillamente nelle ore serali perché la recinzione è stata parzialmente aperta e non ci sono operai né custodi». Sono le considerazioni fatte da Francesco Spina, consigliere comunale d’opposizione, in merito alla attuale situazione riguardante il Ponte Lama.

«Intervengano le autorità per garantire la sicurezza, la legalità nello svolgimento dei lavori e l’esecuzione regolare degli stessi. I due anni previsti sono cominciati a decorrere da quasi un mese, ma è chiaro che prima di 7-10 anni il ponte rimarrà chiuso al traffico con la solita storia dei lavori senza termine di questa amministrazione: teatro, piscina, riuso delle acque reflue, teatro sul bastione, parco delle beatitudini. Tutti lavori annunciati, ma in esecuzione da almeno 7 anni e di cui non si conosce a tutt’oggi il termine. Chi pagherà ora i danni ai cittadini e alle imprese danneggiate da questa chiusura del ponte – conclude il consigliere Spina – che si poteva evitare scegliendo l’esecuzione dell’opera con misure che garantissero comunque il passaggio dei veicoli?».