Ponte Lama, Spina: “Il rispetto dei cittadini si dimostra nel concreto”

«Lo scontro istituzionale fra i sindaci di Bisceglie e Trani, non può distogliere l’attenzione dal nocciolo della vicenda. Per quale motivo il Ponte Lama è stato chiuso al traffico il 27 settembre scorso e oggi, 21 ottobre, su quel tratto stradale i lavori non hanno avuto ancora inizio?».

Se lo chiede la Tonia Spina, candidata al consiglio regionale ed esponente di Fratelli d’Italia, che poi continua: «cosa ha spinto ad assumere decisioni che comportano un impatto notevole sulla vita quotidiana di migliaia di biscegliesi e tranesi costringendoli a sopportare disagi che per il momento si rivelano inutili?».

«È una questione di serietà e chiarezza, mai come in questo caso doverose. Il rispetto dei cittadini si dimostra nel concreto – conclude Spina – con comportamenti credibili e parole comprensibili ma quello che è accaduto, purtroppo, toglie credibilità alla politica».