Ponte Lama, Rigante: “Gruppo ciclisti ha scavalcato recinzioni, perso il senso della misura”

«Ogni giorno passiamo da questo cantiere, ogni santo giorno, più di una volta al giorno, perché la nostra attenzione su questa opera è massima; i lavori sono in corso, gli operai sono sul posto ogni giorno. Ogni giorno, però, troviamo incredibilmente e inspiegabilmente qualcuno che attraversa il cantiere per correre, con le bici, camminando, niente di urgente ed impellente, semplicemente l’insensata mancanza di rispetto per le regole, per il lavoro altrui, per le responsabilità altrui». Parte con queste parole lo sfogo dell’assessora Roberta Rigante per quanto accaduto nelle scorse ore nei presi del Ponte Lama, attualmente oggetto di lavori.

«Le recinzioni sono puntualmente violate, divelte, infrante. Interveniamo, ripariamo ogni volta le recinzioni, abbiamo chiesto ed ottenuto l’installazione di cancellate – continua la Rigante – i segnali di pericolo e di indicazione delle aree di cantiere sono stati incrementati, aumentiamo i presidi di sicurezza e in cambio questa mattina addirittura un gruppo di ciclisti ha scavalcato le recinzioni e attraversato il ponte! Un ponte sul quale sono in corso operazioni di scarifica dell’asfalto e sui cui versanti sono in corso operazioni di montaggio dei ponteggi».

«Cosa non è chiaro del fatto che quella è un’area delimitata, interdetta e non valicabile? Noi faremo tutto ciò che sarà necessario fare per controllare ancora di più e meglio il cantiere e per sanzionare chi lo viola, ma e dico ma è davvero possibile credere di poter attraversare un cantiere come questo per delle futilità? Se sei un ciclista o un runner che ti costa allungare il giro? Com’è possibile credere di poter violare in questa maniera delle regole che sono soprattutto a garanzia proprio di chi passando potrebbe farsi male?».

«Se non vi interessa di potervi fare male – conclude l’assessora Rigante – perché non pensare agli enormi problemi cui verrebbero esposti coloro che hanno responsabilità su quel cantiere? Avete veramente bisogno che un vigile, un carabiniere, un controllore qualsiasi vi dica di fermarvi e non violare un cantiere? Io credo che abbiamo tutti perso il senso della misura».