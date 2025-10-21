Ponte Lama, il sindaco di Trani: “Intollerabile averlo chiuso senza dare inizio ai lavori”

Una presa di posizione pubblica che farà discutere quella del sindaco di Trani Amedeo Bottaro, che con un post sui social interviene sulla chiusura del Ponte Lama. “Non è tollerabile aver chiuso il Ponte da circa un mese, con tutto ciò che ne deriva per le due comunità, senza aver dato inizio ai lavori. Chiediamo all’Amministrazione comunale di Bisceglie, all’Ufficio Tecnico, al RUP, al Direttore dei Lavori, ciascuno per le proprie competenze, di dare inizio, al più presto, ai lavori, o, diversamente, disporre la riapertura del Ponte qualora l’inizio degli stessi non sia imminente”, scrive Bottaro.

“Ho sempre pensato che quell’Opera di grande rilevanza storico-architettonica che, da quasi 250 anni, sorge su lama Paterno (meglio conosciuta come “Ponte Lama”), sia stata realizzata non per dividere bensì per unire le Città di Trani e Bisceglie. È per questo motivo che, seppur silenziosamente e senza proclami, ho preferito non unirmi ai ‘festeggiamenti’ per l’inizio dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Ponte”, prosegue il primo cittadino di Trani.

“Se da un lato non v’è dubbio che si tratta di lavori improcrastinabili e di un traguardo importante per la Città di Bisceglie (considerando l’ingente finanziamento ottenuto), dall’altra è altrettanto indubbio che la chiusura del Ponte, per almeno 2 anni, rappresenti un grave disagio tra le due Città. Avrei certamente preferito che, in fase di esecuzione dei lavori, i tempi di chiusura del Ponte fossero stati minimi. Ma chi amministra da tanti anni sa bene che non sempre ciò che vogliamo è realizzabile”, conclude Bottaro.