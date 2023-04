Pino Cosmai a sostegno di Angarano: “Niente alleanza M5s-Pd, aderisco a coalizione civica”

«Da libero cittadino, da fautore e attivista di un movimento del quale non rinnego princìpi e valori e da titolare di attività dedite alla ristorazione e alla movida e da uomo che ben conosce la comunità e si mobilita, quotidianamente, per il rispetto delle norme, per la crescita e lo sviluppo del territorio che ama, ho deciso di portare avanti il mio impegno», spiega così, Giuseppe Cosmai, da tutti in città conosciuto come Pino del Copa, le ragioni che lo hanno spinto ad aderire a una lista civica a sostegno di Angelantonio Angarano in vista delle elezioni amministrative del 14 e del 15 maggio.

«Conosco bene anche ciò che mi verrà rivolto da candidati di altre coalizioni e non ho alcun timore di rispondere pubblicamente: con il Movimento 5 stelle, che ho contribuito a far crescere e a radicarsi sul territorio, ho condiviso temi e lavoro svolto e ribadisco che nulla rinnego di questo percorso. Ma, per dinamiche partitiche nelle quali non voglio entrare perché già trattate dall’amico Enzo Amendolagine, il Movimento non sarà presente in questa tornata elettorale. Pertanto, per dar seguito ai valori di onestà, trasparenza, concretezza in cui fermamente credo, ho deciso di aderire a una lista civica, anzi, a una coalizione civica che non può essere collocata ideologicamente in alcun recinto, ma che porta le istanze dei diversi settori della comunità in sedi istituzionali», spiega Cosmai.

«Ho inteso non disperdere esperienze e idee che ho maturato nel corso degli anni come imprenditore e come attivista e di mettere a frutto il mio impegno all’interno delle associazioni di stretto riferimento del mio lavoro: caduta l’ipotesi di un’alleanza tra M5s e Pd, ho ritenuto continuare a mettermi in gioco all’interno di una coalizione lontana da logiche partitiche. E intendo portare quell’entusiasmo e quella voglia di fare, che hanno sempre contraddistinto il mio operato, in questa compagine, nello specifico nella lista ‘Bisceglie Svolta’, ponendo all’attenzione del candidato sindaco che sostengo le priorità, le urgenze degli operatori della ricettività, della ristorazione, del commercio», tiene a precisare Giuseppe Cosmai.

«Ringrazio l’amico Enzo Amendolagine per l’eccellente lavoro effettuato sia come attivista, sia come consigliere comunale. Con Enzo ho percorso tratti di strada comuni e condivisi. Abbiamo portato il movimento in consiglio comunale per la prima volta. Adesso, venendo meno la presenza del movimento alle elezioni, scelgo, liberamente e in piena autonomia, di farmi latore di questioni importanti che riguardano la città in una coalizione altra rispetto alla destra, alla sinistra, al centro. Come cittadino, come uomo slegato da strategie o giochi di natura prettamente politica», conclude Pino Cosmai.