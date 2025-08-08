Pierpaolo Pedone nominato vicepresidente della Provincia di Barletta Andria Trani

Pierpaolo Pedone torna a essere Vicepresidente della Provincia di Barletta Andria Trani in virtù della nomina effettuata questa mattina dal Presidente Bernardo Lodispoto.

“Un atto che consente di rafforzare ulteriormente la collaborazione istituzionale già in atto tra il Comune di Bisceglie e l’Ente Provinciale, nel solco della leale sinergia già intrapresa da diversi anni e della collaudata esperienza da Vicepresidente di Pierpaolo Pedone, costellata da ottimi risultati, come gli importanti finanziamenti in ambito di edilizia scolastica e viabilità, oltre che la presenza costante sul territorio”, ha commentato il sindaco Angarano.

“La nomina premia l’ottimo lavoro svolto dal consigliere Pierpaolo Pedone in questi anni, che si conferma figura affidabile ed esperta, con ottime doti di dialogo e mediazione, visione e programmazione. Una autorevole rappresentanza della Città nel consesso provinciale che, unitamente all’attività del consigliere Michele De Noia sui singoli progetti, può portare benefici a Bisceglie”, conclude il primo cittadino.