Personale OSS, appello dei capigruppo di maggioranza in consiglio comunale

“Il personale OSS, assunto a tempo determinato dalla ASL Bat durante la fase più grave della emergenza covid, ha lavorato in questi mesi con professionalità, dedizione e coraggio. Il loro lavoro, insieme a quello del personale medico ed infermieristico, ha aiutato il sistema sanitario della nostra provincia ad affrontare una emergenza sanitaria senza precedenti, consentendo ai cittadini di continuare a fruire di assistenza e prestazioni essenziali per la tutela della propria salute”. Parte con queste dichiarazioni la nota sottoscritta dai capigruppo di maggioranza in consiglio comunale: Pierpaolo Pedone, Carla Mazzilli, Francesco Carelli, Franco Coppolecchia, Luigi Di Tullio, Giuseppe Losapio, Piero Innocenti e Sergio Ferrante.

“Ora che i contratti di questi lavoratori sono venuti a scadenza, abbiamo timore che, senza il lavoro prezioso di queste donne e di questi uomini – proseguono – il livello dell’assistenza sanitaria della provincia possa risentirne in termini negativi, considerata anche la permanenza dello stato di emergenza sanitaria. Siamo, inoltre, preoccupati delle sorti di questi lavoratori, che in un momento socio-economico così delicato, restano senza lavoro. Ci appelliamo, quindi, al Presidente della Regione e al Direttore Generale competente – concludono i capigruppo di maggioranza – perchè siano verificate tutte le soluzioni possibili al fine di tutelare le comprensibili aspettative di questi professionisti”.