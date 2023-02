Percorso ciclopedonale nelle campagne, Silvestris: “Colleghiamo bellezze del nostro agro”/ VIDEO

Una grande pista ciclabile che colleghi tutti i luoghi di storia e cultura presenti nelle campagne biscegliesi e che permetta a cittadini e turisti di vivere delle piacevoli escursioni. Questa la proposta di programma presentata da Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie del prossimo 12 marzo, per valorizzare le tante bellezze dell’agro biscegliese grazie al cicloturismo.

“Le nostre campagne sono uno scrigno di tesori inestimabili. I tre dolmen: quello della Chianca, il Dolmen Frisari e il Dolmen di Albarosa. E i meravigliosi casali di Zappino e di Giano. E poi ancora la chiesa di Saggina, dove furono trovate le ossa dei santi. La torre di Tecla, a pochi metri dalla chiesa. La torre di Gavetino, la cappellina della Pedata dei Santi e ovviamente le bellissime Grotte di Santa Croce. Tanti luoghi della nostra storia non sempre facili da raggiungere e da visitare”, spiega Silvestris.

“Noi collegheremo tutti questi luoghi con una bellissima pista ciclabile e pedonale. Il cicloturismo va sempre più di moda e sono tantissimi gli italiani e i turisti stranieri che scelgono come meta di vacanza i posti dove andare in mountain-bike, vistando bellezze naturali e luoghi della storia. Lungo questa pista ciclopedonale ci saranno delle aree picnic e chi è proprietario di un trullo o di una casa di campagna potrà trasformarla in un piccolo bar o in un luogo di sosta e di ristoro”.