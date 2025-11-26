Per la Puglia: “a Bisceglie 2.263 voti è un risultato straordinario”

“A Bisceglie la lista Per la Puglia raccoglie 2.263 voti. Un risultato straordinario, frutto del lavoro, dell’impegno e della credibilità di una squadra che ha scelto di metterci la faccia e di ascoltare davvero la città”. Con queste parole parte la nota del Comitato elettorale cittadino di Per la Puglia.

“Siamo persone che fanno squadra, che costruiscono insieme, che mettono al centro le relazioni e la partecipazione. Continuiamo a camminare nel solco tracciato da Antonio Decaro, nella sua idea di comunità fatta di vicinanza, dialogo e responsabilità condivisa. Bisceglie ci ha dato fiducia. Ora tocca a noi trasformarla in energia, presenza, lavoro quotidiano. Ringraziamo ancora una volta tutta la comunità biscegliese per questo importante riconoscimento di stima e fiducia”.