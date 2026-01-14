Per Bisceglie: “Legittimo chiedersi quale direzione si voglia intraprendere per Bisceglie Approdi”

«Il gruppo consiliare Per Bisceglie rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri regionali eletti del territorio, con un saluto particolare agli eletti biscegliesi, chiamati a rappresentare la nostra città in una fase importante per il suo futuro. Nel formulare questi auguri, riteniamo doveroso richiamare l’attenzione su alcune questioni che riguardano direttamente Bisceglie e le sue società partecipate». Parte con queste parole la nota congiunta di Carla Mazzilli, Luigi Cosmai, Piero Innocenti e Giuseppe Torchetti.



«In particolare, alla luce dell’elezione di un amministratore unico di una società partecipata del Comune, riteniamo necessario avviare una riflessione chiara e pubblica sul modello di governance che si intende adottare. Per una realtà strategica e delicata per la città come Bisceglie Approdi S.p.A., è legittimo chiedersi – prosegue la nota – quale direzione si voglia intraprendere: si continuerà con un modello fortemente accentrato, basato su un amministratore unico, oppure si aprirà a una gestione più collegiale, attraverso un Consiglio di Amministrazione che garantisca maggiore confronto, trasparenza e condivisione delle scelte?».



«Riteniamo che società di questo rilievo debbano essere governate con strumenti adeguati alla loro importanza e al ruolo pubblico che svolgono, evitando personalismi e puntando su una visione strategica ampia e condivisa. Il nostro gruppo consiliare continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione di queste scelte – conclude la nota di Per Bisceglie – nella convinzione che la gestione delle società partecipate debba rispondere esclusivamente all’interesse della comunità biscegliese».