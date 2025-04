Pd Bisceglie: “Festa Liberazione dovere morale e civile di non dimenticare”

“25 Aprile 1945 -25Aprile 2025: 80 anni della Festa della Liberazione dal nazifascismo che il Partito Democratico di Bisceglie celebra con la stessa passione, la medesima forza, gli stessi ideali che animarono gli italiani della resistenza e della lotta partigiana per far respirare alle nostre generazioni e al futuro dell’Italia, l’aria pura e fresca della libertà’, nella democrazia e giustizia, oppressa e calpestata dal fascismo”. Parte con queste parole la nota del PD cittadino.

“L’Assemblea Costituente, dal 1946, scrisse, con menti eccellenti, interpretando valori e aspirazioni del popolo italiano, la carta Costituzionale, entrata in vigore l’1/1/1948. La nostra Costituzione è fonte primaria del Diritto italiano, è base solida su cui sono scritti contenuti, metodi ed azioni per la liberazione della persona dal bisogno a da ogni forma di violazione della sua dignità umana. Coloro che hanno voluto tutto ciò, oggi non sono più tra noi, ma in questi 80 anni, incessantemente hanno tramandato alle successive generazioni, la memoria di queste pagine luminose della storia della Repubblica, nata dal 25 Aprile 1945, per evitare che cadessero nell’ombra e nell’oscurità dei tempi”.

“Oggi donne e uomini del Partito Democratico di Bisceglie, intendono ricordare con più fervore la liberazione, sollecitando le coscienze libere ad accompagnarci nel dovere morale e civile di ‘non dimenticare’. Gli autoritarismi nei nostri giorni assumono forme diverse con camuffamenti vari; si trasformano successivamente in autocrazie (un capo assoluto con oligarchi intorno), per poi trasformarsi, con celerità in dittature e fascismi. Oggi e domani non risparmiamoci, vivifichiamo il passato assicurando vigilanza ed azione per la tutela delle Istituzioni Democratiche”.