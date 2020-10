Passerella disabili, Nel Modo Giusto: “Ennesima conferma dell’inettitudine di questa giunta”

“Il Movimento Politico Nel Modo Giusto condanna senza se e senza ma la condotta negligente di questa Amministrazione. Ancora una volta la città è costretta ad assistere all’ennesimo danno. Un altro sfregio alle strutture pubbliche. Una nuova ferita ai servizi per i cittadini. Un’altra beffa alle attese di rilancio dell’immagine della città. Un ulteriore spreco di risorse pubbliche. L‘ennesima conferma dell’inettitudine amministrativa di questa Giunta“, è netto e perentorio il comunicato redatto dai referenti del movimento Nmg in merito alla situazione accessibilità e abbattimento barriere architettoniche in città.

“Ora si cerca di correre ai ripari con dichiarazioni su presunte programmate operazioni di smontaggio, rimandate però a causa del ‘bel tempo di inizio autunno’. Il paradosso! Al sindaco e agli assessori competenti chiediamo: se il termine del servizio di assistenza ai disabili presso la struttura era già stato fissato a fine settembre, perché non si è stabilito il contestuale smontaggio della passerella? Se era noto che in Puglia la stagione balneare 2020 si sarebbe chiusa il 30 settembre, chi non ha programmato in tempo la rimozione della struttura? I documenti di consegna lavori di installazione e di collaudo cosa affermano? L’Amministrazione dia prove, ‘carte alla mano’, di quanto dichiarato dall’Assessore Parisi, e così potremmo credere alla ‘sfortuna’ del maltempo e incolpare le previsioni meteo (Questa volta errate!)”, scrivono gli esponenti Nmg, “Il Sindaco venga in Consiglio Comunale a chiarire quanto accaduto, ad esporre le motivazioni alla base della scelta di non smontare la struttura a fine estate, ad assicurare che non c’è danno erariale! La giunta dia una vera Svolta! Una volta per tutte! Per il bene della città!“.