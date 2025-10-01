Partito servizio mensa scolastica, Angarano: “Procedono lavori per le cinque nuove mense”

«Oggi è partito regolarmente il servizio mensa scolastica in tutte le scuole dell’infanzia e primarie della città. Sempre più bambini usufruiscono di questo servizio, diventato ormai fondamentale per garantire un’alimentazione sana a scuola e dare un sostegno concreto agli equilibri delle famiglie». Lo fa sapere il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Oggi ho effettuato un sopralluogo al plesso “Sergio Cosmai” di Carrara Reddito insieme alla Dirigente scolastica Valentina De Gennaro per verificare come andasse. Tutto è filato per il verso giusto – afferma i il primo cittadino – abbiamo chiesto ai piccoli studenti se avessero gradito le pietanze e le risposte sono state affermative, tanto che molti bimbi hanno chiesto il bis del primo, pasta al pesto. Continueremo a tenere molto alta l’attenzione e a monitorare l’andamento del servizio di refezione scolastica, pronti ad intervenire con i giusti correttivi in corso d’opera se dovessero essere necessari».

«Sempre in tema di refezione scolastica, procedono intanto i lavori per la realizzazione di cinque nuove mense nei plessi di via Martiri di via Fani, Caputi, San Giovanni Bosco, De Amicis e Angela Di Bari: spazi moderni e accoglienti – conclude Angarano- che renderanno il momento del pasto ancora più bello e sereno».