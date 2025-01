Partito Democratico, il congresso cittadino conferma Bartolo Sasso come segretario

Ieri, domenica 12 gennaio, la comunità del Partito Democratico si è riunita per il suo congresso cittadino e, con una mozione unitaria, ha confermato Bartolo Sasso come segretario del circolo di Bisceglie per la seconda volta.

Nella stessa occasione è stata nominata la Direzione cittadina, la Commissione di garanzia che sarà presieduta da Pierino La Rossa e il Tesoriere, riconfermando Vito Antonino.

Al congresso, guidato da Berardino “Dino” Cozzoli in qualità di presidente dell’Assemblea, hanno presenziato il segretario provinciale Lorenzo Marchio Rossi e l’assessora regionale Debora Ciliento, insieme a tanti rappresentanti di partiti e associazioni sul territorio che sono intervenuti con dei loro contributi: il segretario del Partito dei Comunisti Italiani Francesco Parisi, il segretario di Sinistra Italiana Giovanni Papagni, la coordinatrice di Azione Stefania D’Addato, la segretaria cittadina di +Europa, Rosalia Sette, l, l’avvocato Mimmo Di Terlizzi per l’associazione mazziniana, Nicola De Pasquale per ‘ARCI “Oltre i confini”, Antonello Rustico per l’ANPI BIsceglie e infine l’assessore Onofrio Musco in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

“Voglio ringraziare ancora una volta tutti gli iscritti che, con eccezionale maturità e senso di comunità, hanno deciso di convergere le proprie posizioni sulla mia persona. Questo forte mandato mi incoraggia a lavorare per il Partito e la mia città con ancora maggiore responsabilità e determinazione”, ha commentato Cozzoli.